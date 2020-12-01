В Суздальском районе пожарные пытаются потушить производственный цех

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1 декабря в 9.56 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на территории производственного здания по адресу Суздальский район, поселок Сновицы, улица Производственная, 11. Вообще здесь располагается несколько предприятий, в том числе предприятие по производству металлоизделий.

Пожарные по прибытии на место обнаружили, что горит производственный цех. Объявлен повышенный номер вызова – 2. В настоящее время площадь пожара составляет 1600 квадратных метров, работают 3 звена газодымозащитной службы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

К 11 часам пожар был локализован, но еще не потушен.