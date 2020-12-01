В Муроме безработный украл из магазина смеситель, чтобы потом его перепродать

В Муроме в отношении 37-летнего безработного возбуждено уголовное дело, но не из-за того, что человек не работает. Его обвиняют в краже товара из магазина.

По версии следствия 16 ноября он украл в одном из принадлежащих 61-летней предпринимательнице отделов, расположенных в торговом центре города Мурома, с открытой витрины смеситель. Предмет сантехники подозреваемый вынес в тот момент, когда продавец отвлекся. Нашли воришку по записям с камер видеонаблюдения, а также сообщениям очевидцев, которые помогли составить приметы подозреваемого.

В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что похитил товар и впоследствии продал его.