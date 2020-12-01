До конца года во Владимирской области планируется открыть еще 250 коек для ковид-больных

Елена Утемова 30 ноября во время беседы с депутатами Заксобрания рассказала, что до конца 2020 года в регионе появится еще 250 коек для коронавирусных больных. Они появятся во Владимире, Радужном, Собинке, Меленках и Киржаче.

Так, с 1 декабря будет запущено ковид-отделение на 100 коек в больнице №2 города Владимира. Раньше это отделение существовало, как отделение для внебольничных пневмоний. При этом по словам Утемовой, по факту сюда привозили больных, диагноз по которым был пока не ясен. Впоследствии у 40% пациентов оказывался Covid-19.

Дополнительные койки появятся и в больнице в ЗАТО Радужный. Там планируется открыть 70 коек. Ведутся работы в Собинке, где планируют открыть 30 коек, в Меленках готовятся 10 коек. И еще потенциально 40 коек введут в Киржаче.