Не стало известного врача-диагноста из владимирской больницы №5

27 ноября на 73 году жизни после непродолжительной болезни скончалась врач функциональной диагностики и ультразвуковых исследований городской клинической больницы №5 города Владимира Елена Федоровна Румянцева.

Елена Федоровна целых 37 лет отдала пятой больнице. Более 30 лет она руководила отделением функциональной диагностики и ультразвуковых исследований. Ее трудовая деятельность отмечена почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, благодарственными письмами департамента здравоохранения, администрации города Владимира и области.

Прощание с Еленой Федоровной Румянцевой пройдет 2 декабря в Константино-Еленинском храме по адресу: Владимир, Константино-Еленинский проезд, 6 (микрорайон Доброе). Начало – в 10.30.