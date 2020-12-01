В Юрьевце будут строить новые дороги

Губернатор Владимир Сипягин в социальных сетях анонсировал строительство дорог в микрорайоне Юрьевец.

- Мы планируем строительство новых дорог в растущем микрорайоне Юрьевец. Финансирование проекта предусмотрено в основном из федерального и областного бюджетов, частично - из муниципального. Средства будем привлекать в рамках реализации федерального проекта «Жилье», а именно мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на 2023-2024 годы, - сообщил глава региона.

В 2021 - 2022 годах должна быть разработана проектно-сметная документация и получено заключение госэкспертизы.

Согласно техническому заданию планируется построить дороги по ул. Славной, ул. Рос, ул. Рождественской, ул. Всесвятской, ул. Родионовка, ул. Лучистой, ул. Большой и Лучистым.

Проект будет предусматривать устройство дождевой канализации, наружного освещения, тротуаров и велодорожек, остановок общественного транспорта.