Во Владимирской области выбрали "Мисс уголовно-исполнительной системы-2020"

фото УФСИН по Владимирской области

В областном УФСИН состоялся первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов «Мисс УИС-2020». За этот титул боролись 15 сотрудниц подразделений уголовно-исполнительной системы региона.

Он включал в себя две составляющие: конкурсные испытания по служебно-боевой подготовке и творческие конкурсы. Девушки соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, комплексных физических упражнениях и в правовой подготовке.

Из-за пандемии очного творческого конкурса не было, участницы записали свои выступления на видео. Участницам предстояло творчески подойти к рассказу о своей профессии, представлению национального костюма и танцевальному конкурсу. В оригинальном конкурсе "Ночь в музее" девушки должны были предстать в образе музейного экспоната - картины, статуи, предмета быта и оживить его с помощью различных художественных средств.

Также проходило интернет-голосование в социальной сети. Набравшая наибольшее количество голосов получила звание «Мисс интернет-голосование». Ей стала старший юриконсульт ИК-3 г.Владимира Ирина Афанасенко.

Первой вице-мисс стала старший инспектор коммунально-бытового отдела ИК-7 Пакино Екатерина Северова. Звание второй вице-мисс было решено присвоить двум участницам - оператору отдела охраны Тюрьмы-1 г.Покров Елизавете Напыловой и инспектору уголовно-исполнительной инспекции Алине Мельниковой.

Отдельным званием "Мисс мастерство" за лучшие показатели в служебной подготовке была удостоена заместитель начальника спецотдела СИЗО-1 Владимира Марина Конькова. Специальный приз за яркое воплощение в творческих конкурсах получила начальник отряда ИК-1 п.Головино Наталья Пузанова.

Победительница конкурса была определена по наибольшему количеству баллов, набранных в творческих конкурсах и показавшая лучший результат в конкурсных испытаниях по профессиональной, служебной и физической подготовке. Ей стала инспектор отдела кадров и работы с личным составом ФКУ "Отдел по конвоированию УФСИН России по Владимирской области" Екатерина Васильева.

Она будет представлять Владимирскую область во втором этапе шестого Всероссийского конкурса «Мисс УИС» в Москве.