Ковровский предприниматель получил контракт на несколько десятков миллионов с помощью мошенничества

По версии следствия, в конце октября 2011 года департамент предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области и ковровская компания заключили контракт на выполнение работ по реконструкции нежилого здания в Коврове, являющегося памятником истории и культуры Владимирской области, под «Бизнес-Инкубатор». Все работы нужно было выполнить за 14 месяцев, а их стоимость составила 132 707 149 рублей. Позднее, в конце декабря 2012 года, департамент и эта же компания заключили новый государственный контракт на выполнение работ по реконструкции этого здания с элементами реставрации фасадов и входной группы с сохранением объекта культурного наследия. Работы в соответствии с контрактом должны быть выполнены за один день и оплачены в размере 33 314 550 рублей 20 копеек. Однако работы по реставрации, предусмотренные контрактом, не выполнили, а предусмотренные контрактом работы заменили на более дешевые, но в отчете написали .что все сделано, как надо. Кроме того, у компании не было лицензии на проведение реставрации памятников истории и культуры, но для участия в аукционе фактический руководитель компании, не числившийся там, приложил поддельную лицензию. И с 26 октября 2011 года по 7 августа 2013 года предприниматель работал без положенного разрешения. Сейчас уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого сразу по двум статьям, поступило в суд.