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В Суздале открылась выставка «Лоскутный авангард». Это совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника, коллекционера Екатерины Архиповой и творческого объединения «Proquilt».

Екатерина Архипова отметила, что для нее лоскутное шитьё – вид искусства, в котором, как, например, в живописи, идет серьезная работа над цветом тканей, различными стилями и техниками. Задача выставки как раз и заключена в том, чтобы показать все это многообразие и поменять отношение к лоскутному шитью, как чему-то, относящемуся строго к сувенирной продукции.

В Суздальском кремле представлено более 60 работ от 23 авторов со всей страны, среди которых есть и мужчины. Их работы, по мнению зрителей, отличаются особым философским подходом и оригинальными названиями.

– Казалось бы, все известно про лоскутное шитье: мы неоднократно представляли эти вещи на праздниках, фестивалях и выставках. Но я не могла подумать, что коллекция Екатерины Архиповой сможет поменять мое представление об этой технике, заставит удивиться. Это колоссальное достижение художников. Эти вещи наполнены, с одной стороны, обычным житейским смыслом, а с другой – дают широкий полет человеческой фантазии. Я счастлива, что все, кто приедет в Суздаль на новогодние праздники, получат возможность увидеть эту замечательную, роскошную и необыкновенную выставку, - подчеркнула Светлана Мельникова.

Выставка будет работать до 14 февраля в выставочном зале музейного комплекса «Кремль» в Суздале.