Владимирцев приглашают на вечер вокальной музыки

Уже в эту пятницу в Центре классической музыки состоится Вечер вокальной музыки. Для каждого слушателя это прекрасная возможность познакомиться с крупными вокальными полотнами и камерными миниатюрами.

В программе вечера прозвучат оперные и камерные произведения Ф. Генделя, Г. Перселла, Дж.Россини, П. Чайковского и других композиторов в исполнении солистов Центра классической музыки - Татьяны Прокушкиной (сопрано) и Анастасии Хорошевой (меццо-сопрано). Партия фортепиано - Александра Захарова и Дмитрий Федоров.

Начало — 18:30

Цена билета - 400 рублей, льготные - (дети, студенты, пенсионеры) - 300 рублей.