Во Владимирской области пересчитают предприятия и бизнесменов

Экономическая перепись проводится раз в пять лет. Предыдущее сплошное наблюдение проходило по итогам за 2015 год. Но его данные устарели, сектор малого и среднего бизнеса отличается высокой мобильностью.

По предварительным данным, в 2021 году во Владимирской области участниками экономической переписи станут 16,3 тысячи малых предприятий – юридических лиц и около 40 тысяч индивидуальных предпринимателей. Нужно отметить, что число респондентов – юридических лиц, подлежащих наблюдению, уменьшилось на 5,8 тысячи, индивидуальных предпринимателей, напротив, выросло на 1,7 тысячи.

В ходе обследования представители малого предпринимательства ответят на такие вопросы, как фактический адрес бизнеса, вид деятельности, доходы, стоимость и состав основных фондов, размеры и направление инвестиций в основной капитал, количество работников и начисленная им заработная плата.

Эта информация должна дать широкую и комплексную характеристику состояния и развития сектора малого бизнеса во всем его многообразии.

Сведения о своей деятельности за этот год малые предприятия и индивидуальные предприниматели должны предоставить в 2021 году до 1 апреля в электронном виде с помощью: портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи), интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи); операторов электронного документооборота. Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в адрес органа государственной статистики по месту своего нахождения или во Владимирстат лично или отправки ее по почте.