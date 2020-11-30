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Общество

В этом году социальные выплаты на покупку жилья получили 36 владимирских семей

Общая сумма выплат составила порядка 37,6 млн рублей
Виктория СУХОВА
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Во Владимире продолжается реализация программы по социальным выплатам молодым семьям для покупки жилья. Ежегодно в бюджет закладывается 10 миллионов рублей. С 2021 года будут дополнительно выделены федеральные средства. На ближайшие 5 лет предусмотрено выделение 213 625 500 рублей на выплаты для приобретения или строительства жилья.

За время действия программы с 2004 года свои жилищные условия улучшили 1270 молодых владимирских семей, а на ее реализацию было направлено более 813,5 млн. бюджетных рублей.

В 2020 году свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и дополнительные выплаты были выданы 36 молодым семьям города Владимира, 26 из которых — многодетные. Общая сумма выплат составила порядка 37,6 млн рублей.

Социальные выплаты предоставляются в размере 35% от расчетной (средней) стоимости жилья для семей с детьми и 30% для семей, не имеющих детей. Расчет суммы социальной выплаты производится, исходя из размера общей площади жилого помещения (для семьи из двух человек - 42 кв. м, трех и более - по 18 кв. м на каждого члена семьи), количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу.

Субсидии могут получить молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и имеющие (в сумме с будущей субсидией) достаточные средства на приобретение (строительство) жилья. Единственное ограничение - возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет.

Сейчас во Владимире участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира» являются 552 молодых семьи.