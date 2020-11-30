На пожаре в Меленковском районе спасли двух мужчин и эвакуировали 25 человек

Около восьми часов вечера 28 ноября загорелась квартира в двухэтажном жилом доме в городе Меленки. Когда пожарные приехали на место, то увидели, что из окна квартиры на втором этаже идет дым.

- В составе звена газодымозащитной службы сотрудники МЧС проникли в квартиру и при помощи спасустройств вывели и спасли двух мужчин. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 12 кв.м. Сгорела часть внутренней отделки квартиры, - рассказали в областном управлении МЧС.

Как установили дознаватели, пожар заметила жительница дома, которая возвращалась из магазина и увидела дым из окна на втором этаже. Она сразу же сообщила о происшествии в экстренные службы, после чего стала предупреждать жильцов дома о пожаре и необходимости эвакуации.

В ходе ликвидации происшествия из дома были эвакуированы 25 человек, в том числе 7 детей. По преварительным данным дознавателей, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава.