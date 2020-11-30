Жители и гости Суздаля смогут проголосовать за благоустройство города

На краудсорсинговой платформе «Чего хочет Суздаль» запущен опрос жителей и гостей города о благоустройстве общественных пространств. Мнения и идеи будут учтены при подготовке дизайн-проектов, предусмотренных Стратегией пространственного развития города Суздаля. Она разработана Фондом ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка и администрацией города.

Все желающие могут поделиться своими предложениями по благоустройству улицы Спасской и пруда в районе улицы Коровники, низкого и высокого берегов реки Каменки, маршрута по улице Энгельса от Александрова до Спасо-Евфимиева монастыря, улицы Старой и смотровой площадки на Ильинском лугу. Реализация дизайн-проектов запланирована на 2022-2024 годы.

Стратегию пространственного развития города Суздаля планируется реализовать до 2030 года. Приоритетные направления — сохранение культурного наследия, развитие туристической инфраструктуры и образования, поддержка малого бизнеса. К 2030 году должны быть инициированы более 30 новых проектов, направленных на воссоздание и поддержание объектов культурного и природного наследия города, и обустроено 20 км новых туристических маршрутов. Доходы бюджета Суздаля от туризма должны вырасти более чем в 5 раз.

В туристической и смежных сферах планируется сформировать условия для создания более 550 рабочих мест, построить новые образовательные центры, ведомственное здание и пожарную часть со спортивным центром. Мероприятия стратегии также предполагают обновление городской инфраструктуры и благоустройство ключевых общественных пространств.