Ковровчанин осужден за самоуправство и незаконную регистрацию иностранцев

Житель Коврова, уже имевший проблемы с законом, снова попал под суд. Во время новогодних праздников мужчина отдыхал в баре со знакомым и тот сломал ножку стола. А поскольку бармены были знакомыми ковровчанина, он побоялся, что за разрушения взыщут с них. И потребовал от приятеля компенсировать сломанную ножку. А когда тот отказался – ударил его по лицу, забрал у упавшего телефон, стоивший девять тысяч рублей, и что его мобильный телефон будет находиться в баре до того момента, пока тот не возместит ущерб. Такое поведение горожанина признали самоуправством. Кроме того, он фиктивно поставил на учет по месту пребывания семь иностранцев, оформив на них уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу, где сам зарегистрирован. Но пускать их к себе домой он не собирался. Вину он признал и получил условный срок – два с половиной года.