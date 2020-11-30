Больше 20 процентов жителей Владимирской области спят меньше шести часов в день

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос и выяснила, по сколько часов жители Владимирской области спят в рабочие дни.

Оказалось, что 68,9% жителей региона обычно спят по шесть-восемь часов в будние дни. 17,2% спят по четыре-шесть часов, еще 3,4% - меньше четырех часов. Есть и счастливчики, которые спят больше восьми часов в сутки – таких Во Владимирской области 10,3%.

При этом в целом по России доля тех, кто явно недосыпает, ощутимо выше - 22,1% спят от четырех до шести часов, 0,9% - меньше четырех. Те, кто обычно спит менее шести часов в сутки, чаще всего встречаются среди респондентов из Калининградской области (34,1%), Саратовской области (34%), а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (33,3%). В свою очередь, любителей поспать дольше восьми часов больше всего в Томской области (21,4%), Ростовской области (21,3%), а также в Ярославской и Кемеровской областях (по 19,3%).