Владимирский театр драмы получил «Серебряного Витязя» на Международном театральном форуме

Владимирский академический театр драмы получил «Серебряного Витязя» на XVIII Международном театральном форуме «Золотой Витязь» за спектакль «Идиот» по роману Федора Достоевского. Режиссер спектакля - Петр Орлов.

Кроме того, "За пластическое решение спектакля" диплом получила режиссер по пластике Евгения Миляева. Диплома «Лучшая женская роль» была удостоена актриса Владимирского театра драмы Наталья Демидова за исполнение роли Настасьи Филипповны Барашковой.

Почетные награды были вручены 29 ноября на закрытии фестиваля "Золотой Витязь" в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.