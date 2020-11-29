Во Владимирской области занято 88 процентов коек для больных коронавирусом

29 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 137 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 13099 случаев.

В медицинских организациях региона действует 1556 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 88 процентов из них занято (1364), свободны – 192 койки.

В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за прошедшие сутки проведено 3217 исследований на Covid-19.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08.00 до 20.00. Обращения граждан также принимаются в виде текстовых сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02