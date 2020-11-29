В Гороховецком районе нашли следы краснокнижных зубра, рыси и медведя

след европейского зубра_фото дирекции ОПТТ

Сотрудники Дирекции ООПТ "обследовали" территорию памятника природы "Гороховецкие болота". Они нашли метки и следы животных, занесенных в региональную Красную книгу.

Удалось обнаружить следы и помет европейского зубра, метку бурого медведя и обыкновенной рыси, оставленные на соснах. Когда медведь ловит добычу, он ее прикапывает, чтобы протухла, а пока ждет, оставляет на деревьях метки для других медведей, обозначая тем самым свою территорию. Метку он делает на свой максимальный рост.

- Несколько лет назад в тех краях уже находили помет и были сообщения от егерей охотхозяйства, что видели зубра. Но никогда специально не искали. Есть задумка в этом году походить по этим местам на лыжах и посмотреть следы, - рассказал Виктор Степанов, ведущий эксперт отдела информации дирекции ООПТ.