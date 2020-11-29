Во Владимирской области захоронили останки летчика Сергея Андреева

фото СУ СКР по Владимирской области

28 ноября в храме села Ворша Собинского района состоялось богослужение перед предстоящим захоронением останков пилота. Этому событию предшествовал многолетний кропотливый труд участников владимирского регионального отделения «Поисковое движение России», поискового отряда «Небо Родины» и областной общественной организации «Часовые памяти».

Сведения о летчике по крупицам собирали в различных архивах, в том числе в Центральном архиве Министерства обороны. Поисковикам удалось отыскать фото крушения, медицинскую карту 30-летнего пилота, заключение по результатам авиакатастрофы.

Из архивов известно, что во время учебного полета 14 сентября 1944 года курсант Высшей офицерской школы воздушного боя слушатель лейтенант Сергей Андреев предположительно из-за отказа рулей высоты не смог дотянуть до посадки. Катапультироваться из самолета пилот не смог из-за большой скорости снижения.

В июне сотрудники следственного управления прибыли на место крушения, которое находилось недалеко от деревни Аннино на границах Собинского и Суздальского районов. Экспедиция завершилась раскопками останков погибшего пилота и его самолета. Через 76 лет благодаря поисковикам останки пилота Сергея Андреева преданы земле.

Сегодня поисковые отряды устанавливают места крушения других пилотов, чьи останки не были обнаружены в годы Великой Отечественной войны и переданы родственникам для достойного погребения.

Сотрудники следственного управления считают очень важным продолжать поисковую работу во взаимодействии с общественными организациями. По имеющимся у них данным на территории Собинского района покоятся останки еще более 20 летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны.