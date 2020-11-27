Во Владимире присяжные признали виновными убийц егеря

Ночью в мае прошлого года два приятеля были в лесу Собинского района, где один из них охотился с ружьем и собаками. Егерь, услышав выстрел, на служебном автомобиле поехал на звук, собираясь проверить, не браконьеры ли там орудуют. Увидев свет фар, один из мужчин спрятался в кустах, опасаясь ответственностью, а второй остался на дороге, чтобы поговорить с егерем и обмануть его. Но опытный сотрудник не поверил и потребовал сообщить, где находятся нарушители, орудия и подстреленные на незаконной охоте животные, а когда тот отказался - при помощи ручного фонаря стал окрестности. Двигаясь в направлении спрятавшегося мужчины. И тогда браконьер решил убить егеря. Он выстрелил патронами с дробью в голову мужчины, тот упал и вскоре умер на месте от слепого огнестрельного дробового ранения головы. После этого браконьеры угнали автомобиль и спрятали его в кювете в двадцати километрах около поселки Бакшеево Московской области. 26 декабря во Владимирском областном суде присяжные вынесли и провозгласили обвинительный вердикт по этому делу. Окончательно решит их судьбу суд 3 декабря.