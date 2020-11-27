Житель Петушинского района напал на незнакомца с топором

Днем в середине сентября прошлого года двадцатидевятилетний житель Петушинского района собрался к сестре, а с собой в пакете захватил топор. Собираясь помочь ей по хозяйству. Но по дороге, на улице Озерной ему встретился незнакомый мужчина, который на велосипеде ехал на рыбалку. Неизвестно, что не понравилось молодому мужчине в проезжавшем миом пятидесятидевятилетнем велосипедисте. Внезапно и без причины житель Петушков выкрикнул угрозы в адрес велосипедиста, а затем много раз ударил его топором по голове и телу. Невольные свидетели вызвало скорую, и благодаря помощи медиков раненого удалось спасти. Петушинским районным судом ранее судимому мужчине дали девять лет ,которые он проведет в колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 700 тысяч рублей.