Владимирцев старшего возраста вновь отправляют на самоизоляцию

Вновь внесены изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». Для жителей старше 65 лет вновь продлили ограничительные меры, в частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции. Выйти из дома пенсионеры могут только для похода к врачу, чтобы выгулять животных не дальше 100 метров от дома и пойти в ближайший магазин или аптеку. Также в регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым владимирцам, которые находятся на самоизоляции. Обратиться за ней можно круглые сутки по телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Кроме того, социальные работники помогают пожилым людям на дому – убираются, готовят, убирают, помогая почти семи с половиной тысячам жителей области.