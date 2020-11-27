Владимирский хостел, обшивший фасад сайдингом, обязали снять листы

МКП города Владимира «ЖКХ» обратилось в суд с иском к владельцу хостела «Шоколад», расположенного на Большой Нижегородской, прося, чтобы его обязали произвести демонтаж незаконно установленных на фасаде здания профилированных листов. В конце января этого года оказалось, что фасад в районе первого этаж дома, где расположен хостел «Шоколад», покрыт паронепроницаемым материалом. А это нарушает ряд правил и требований законодательства. Разрешительных документов на установку конструкции на фасаде многоквартирного дома владелец не представил, от проведения демонтажа незаконно установленной конструкции отказался, в том числе не давал сотрудникам «ЖКХ» самим провести демонтаж. Суд обязал владельца хостела снять сайдинг в течение десяти дней и заплатить шесть тысяч рублей госпошлины.