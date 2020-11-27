Петушинского предпринимателя оштрафовали за незаконную торговлю алкоголем

Во время прокурорской проверки в торговом зале и подсобных помещений магазина, расположенного в одном из населенных пунктов Петушинского района, обнаружили и изъяли 967 бутылок общим различного алкоголя, всего более 450 литров. Сначала Арбитражный суд не стал привлекать индивидуального предпринимателя к административной ответственности по статье «Незаконный оборот (хранение) алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом». Но по апелляционной жалобе прокурора его все же наказали за незаконный оборот алкоголя. Предпринимателя оштрафовали на десять тысяч, а изъятый алкоголь уничтожили.