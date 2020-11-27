Во Владимире завершают строительство трех детских садов

Строительство двух ясельных детских садов по 50 мест каждый в юго-западном районе на улице Тихонравова и в микрорайоне Сновицы-Веризино на улице Полянка, которые возводят ООО «ОлРАЙТ» ООО «Мастер», фактически завершены. Сдать сады, куда планируют принимать малышей ясельного возраста, должны до конца года, сейчас подрядчики устраняют замечания, полученные в процессе начавшейся сдачи-приемки, и формируются пакеты документов для ввода детских садов в эксплуатацию. Третий детский сад, рассчитанный на 115 мест, в Сновицы-Веризино тоже сдадут в этом году. Уже смонтированы модульная котельная и основные инженерные сети, завершаются монтаж внутренней разводки водопровода, канализации, энергоснабжения и вентиляции, отделка помещений, обустройство входных групп и прилегающей территории с уличными верандами и оборудованием для детских прогулок на свежем воздухе. Кстати, комплекс из двух детских садов в Сновицы-Веризино уже получил название – он стал детским садом №19. В будущем в городе планируют построить два детских садах микрорайона Коммунар. Проектирование одного из них, рядом со строящимся зданием средней школы № 46, уже началось.