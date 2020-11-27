В Суздальском районе - ДТП с бензовозом: пожарные проводили пенную атаку

Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области

27 ноября около 11 утра на трассе Р-132 в районе поворота на д.Суворотское Суздальского района столкнулись три машины - две грузовые и один бензовоз. После столкновения произошло возгорание грузовиков, сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Пожарные провели пенную атаку, не допустили распространения огня на бензовоз и ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 20 человек и 6 единиц техники.

По состоянию на 12.00 известно о двух пострадавших, говорят в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Движение на данном участке пути ограничено. Объезд возможен по маршруту Владимир - Старый Двор – Туртино.