В Собинском районе захоронят останки советского летчика, который разбился в 1944 году

28 ноября в селе Ворша Собинского района захоронят лейтенанта Сергея Андреева – слушателя Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС Красной Армии. Его истребитель разбился в ходе учебного полета 14 сентября 1944 года.

Останки летчика были найдены в июне 2020 года в районе деревни Аннино Суздальского района, где проходила поисковая экспедиция на месте падения самолета Ла-5ФН Высшей офицерской школы - она базировалась на аэродроме «Ундол» в районе деревни Кузьмино Собинского района.

В Аннино поисковики региональной общественной организации «Часовые памяти» подняли из земли самолет и эксгумировали останки летчика. Место катастрофы на момент раскопок увековечено не было. И только спустя 76 лет, в сентябре 2020 года, оно было обозначено мемориальной доской.

Поисковики нашли информацию о погибшем: Сергей Андреев родился в деревне Жилкино Высоковского района Калининской области (ныне Торжокский район Тверской области) в 1914 году. В Красную Армию был призван в 1934 году. В 1943 году окончил Конотопское военное авиационное училище летчиков. В школу воздушного боя на Ундоле Андреев прибыл в июне 1944 года. На момент гибели общий налет пилота составлял 218 часов. Его мать проживала в Москве, жены и детей не было.

Поиск родственников пилота в Тверской области и Москве за 5 месяцев результата не дал, поэтому правление организации «Часовые памяти» приняло решение захоронить Андреева в братской могиле №33-157 в селе Ворша Собинского района, рядом с другими погибшими пилотами Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС.

В 11:00 в Троицком храме состоится отпевание, траурный митинг на сельском кладбище начнется в 12:00.