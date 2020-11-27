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В ночь с 28 на 29 ноября во Владимире на трассе М-7 "Волга" временно остановят движение

Ограничения введут на подъездах к перекрестку трассы у НИКТИ
Виктория СУХОВА
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На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира продолжаются работы по установке рамных П-образных опор для элементов организации дорожного движения.

В ночь с 28 на 29 ноября краткосрочные ограничения введут на подъездах к перекрестку на 15 км трассы у НИКТИД.

Со стороны Москвы движение перекроют на 20 минут в 23:00, 0:00 и 1:00. Со стороны Нижнего Новгорода - в 2:00, 3:00 и 4:00.

Дорожники просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.