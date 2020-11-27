Ледовый комплекс «Владимир» оштрафовали за нарушение требований промышленной безопасности

Как показала проверка Ростехнадзора, в МАУ ледовый комплекс «Владимир» с нарушением использовали сеть газопотребления. Как оказалось, опасный производственный объект эксплуатировался без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, директор ледового комплекса не был аттестован, как положено, эксплуатация шкафного газорегуляторного пункта на объекте производится без контрольно-измерительного прибора – манометра, а в пункте редуцирования газа отсутствует копия режимной карты. В отношении муниципального учреждения составили протокол об административном правонарушении, а Ленинский районный суд оштрафовал его на сто тысяч рублей. Судья Владимирского областного суда, изучив доводы апелляционной жалобы, оставил постановление судьи Ленинского районного суда без изменения, а жалобу – без удовлетворения.