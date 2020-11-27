Во Владимире загорелась квартира: троих человек спасли, 12 эвакуировали

Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области

27 ноября в районе трех часов ночи в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Северной. Из дома вывели 12 человек, еще троих спасли. Пожарные не дали огню распространиться на соседние квартиры.

- Пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя отделка квартиры и имущество. На месте работали 29 человек личного состава и 8 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. Пока предварительно - квартира загорелась из-за аварийного режима работы электросети.