Владимирского боксера наградили премией и стипендией

фото департамента физкультуры и спорта

Владимирский боксер Рамазан Дадаев стал серебряным призером Первенства Европы по боксу среди юниоров, проходившего с 11 по 23 ноября в Будве. Спортсмен выступал в категории до 81 кг. Дадаев провел 4 боя, но в финале уступил победу боксеру из Черногории.

26 ноября в департаменте спорта состоялось награждение владимирского боксера. Ему вручили персональную стипендию и свидетельство администрации области «Надежда Земли Владимирской», а также он получил премии от Федерации бокса Владимирской области и от СШОР по боксу. Также поощрили премией тренера Дадаева Евгения Лобосова.

- Очень важно поощрять выдающиеся результаты наших спортсменов и работу их тренеров. Победа Рамазана Дадаева - это пример как для подрастающих боксеров, так и для спортсменов других видов спорта. Он получил путевку на Первенство мира, чем мы, безусловно, очень гордимся. Выступление на международной арене – это всегда большая ответственность, ведь спортсмен представляет не только Владимирскую область, а всю нашу страну. Сейчас наша основная задача – создать все условия для дальнейшего роста и развития боксера. Поэтому так важны личные встречи, личный контакт со спортсменами и тренерами, - заявил директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач.