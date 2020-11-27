Из-за короткого замыкания в квартире александровские пожарные эвакуировали 15 жильцов дома

Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области

27 ноября в 00.30 пожарным сообщили о загорании в квартире жилого дома в Александрове. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место, не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и имущество.

Параллельно с тушением сотрудники МЧС эвакуировали жильцов - на улицу вывели 15 человек, в том числе троих детей. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. Одна из рассматриваемых – короткое замыкание в квартире.