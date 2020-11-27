Взрослую поликлинику в Струнино начнут строить только в 2023 году

Общественники из Струнино продолжают проводить пикеты, чтобы власти приступили к строительству взрослой поликлиники в городе.

Напомним, что Струнино включили в федеральную программу модернизации первичного звена здравоохранения. В декабре пройдут общественные слушания, по результатам которых список сформируют и направят на согласование в Минздрав РФ.

Строительство поликлинике должно начаться в 2023 году, раньше этого сделать просто невозможно.

- Во Владимирской области проектирование объектов капитального строительства — это не задача департамента здравоохранения и не задача медицинской организации. Проектирование — задача Облстройзаказчика, у них выделены в этом году на это финансовые средства, - объяснила Елена Утемова, директор департамента здравоохранения. - На сегодняшний день готовится техническая документация для размещения на торговой площадке, на разработку проекта. Как только у нас появится проект, мы будем понимать, какова стоимость объекта и объемы строительных работ, то есть по истечению какого периода эти объемы будут реализованы.