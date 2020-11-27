Экспертизу треснувшей в Юрьев-Польском детской поликлиники еще не сделали

Напомним, в начале ноября во время строительных работ в детской поликлинике в Юрьев-Польском на полу и стенах появились трещины. Специально установленные маячки через несколько дней показали, что трещины увеличиваются.

- Экспертиза здания не завершена, она в процессе проведения. Предварительно специалисты высказывают вариант устранения трещины, которая возникла в фундаменте. Есть техническое решение, когда специальный раствор заливается в большом объеме, в течение двух недель происходит застывание, а после этого оценивается стабильность конструкции. После чего принимается окончательное решение по безопасности данного сооружения и возможности его использования в качестве объекта для оказания медицинской помощи, - рассказала Елена Утемова, директор облздрава.

Сейчас педиатры принимают маленьких пациентов во взрослой поликлинике, где уже разделили маршруты движения.