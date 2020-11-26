За продуктами и социальными услугами на номера помощи обратились больше шести тысяч пенсионеров Владимирской области

Во Владимирской области продолжается помощь нуждающимся жителям, в первую очередь – малоимущим, одиноким пенсионерам и семьям с детьми. Для них работает единый центр по приему и обработке вызовов системы «112», а также единый круглосуточный социальный телефон 8-800-450-01-21 или (4922) 36-28-33.

По состоянию на 25 ноября на эти номера обратились 6600 человек - это 20 обращений ежедневно - из числа пенсионеров и граждан группы риска. Обращения касались доставки продуктов, предоставления социальных услуг, оказания волонтерской и психологической помощи. Все вопросы решены.

Кроме того, во Владимирской области реализуется новый социальный проект – «Служба срочной социальной помощи «128», инициированный общественными организациями региона при поддержке Уполномоченного по правам ребенка. Оператором социального телефона «128» является Благотворительный фонд «Близкие люди». Звонок примут в операторском центре, после чего он будет передан службам, где могут помочь в каждой конкретной ситуации.

В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-1008-128. Телефон - многоканальный. На 25 ноября операторский центр по приему звонков на телефон «128» перенаправил в адрес учреждений социальной защиты и социального обслуживания 112 сигналов. Все обращения отработаны, помощь оказана.