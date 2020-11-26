Гусевчане солгали, попытавшись оправдать убийцу

По версии следствия, в июле прошлого года в суде при рассмотрении уголовного дела об убийстве тридцативосьмилетняя женщина и тридцапятилетний мужчина, желая помочь своему знакомому, дали показания, свидетельствующие о непричастности подсудимого к совершению особо тяжкого преступления. Однако в ходе судебного разбирательства удалось выяснить правду, и подсудимый получил длительный срок за свое преступление. Также возбуждены два уголовных дела в отношении свидетелей, давших ложные показания в суде.