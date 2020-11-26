Во Владимирской области задержали двоих закладчиков наркотиков

Во Владимире задержали 27-летнего местного жителя. В его автомобиле полицейские нашли сверток с синтетическим наркотиком. По результатам экспертизы выяснилось, что в свертке находилось почти 150 граммов - это примерно 300 разовых доз. Также оперативники нашли 1000 полимерных упаковок, изоленту и электронные весы. Задержанный пояснил, что приобрел наркотики с целью дальнейшей фасовки и сбыта на территории областного центра.

По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, через несколько дней задержали еще одного молодого человека. У 18-летнего жителя Собинского района в ходе досмотра изъяли 18 свертков с наркотическими веществами. В телефоне у задержанного оперативники нашли фото с указанием мест «тайников-закладок». В этих местах находилось еще 12 аналогичных свертков. Общая масса запрещенных веществ составила почти 17 граммов.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Один из подозреваемых арестован, второй - под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения наркотиков.