Ковровчане украли батареи из детского садика

Два жителя города оружейников в середине июня прошлого выпивали в детском саду №17 на улице Сурикова. Отдохнув культурно, они составили план дальнейших развлечений и пошли по группа. Но не развлекаться с детскими игрушками, а скручивать батареи. Они отсоединили две радиаторные батареи в помещении группы №1, три радиаторные батареи в коридоре второго этажа и одну батарею в одном из кабинетов, которые они скинули со второго этажа и перенесли их к дому на улице Абельмана. Похищенное мужчины планировали сдать в металлолом, но не успели: их заметили жители дома и вызвали полицию. За попытку украсть батареи, стоившие в общей сложности чуть более четырех тысяч рублей, раскаявшиеся приятели получили судимость. Один из них отделался условным сроком - ему дали год и три месяца с испытательным сроком полтора года. А второй получил два года три месяца исправительной колонии строгого режима.