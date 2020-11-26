В Радужном на темной дороге установили фонари

Фото предоставлено прокуратурой Владимирской области

Как рассказали в областной прокуратуре, во время проверки оказалось, что требования к освещенности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа ЗАТО город Радужный не соблюдаются. По закону, средняя горизонтальная освещенность покрытия проезжей части на дорогах III и IV категорий должна составлять не менее 8 Люкс, но на участке автодороги от дома № 150 в 17 квартале до перекрестка в районе дома № 1 в 1 квартале мачты освещения отсутствовали, уровень освещенности составлял от 0 до 3 Люкс. Прокурор обратился в суд, его требования удовлетворили, сейчас администрацией города Радужный на этой дороге установлены мачты освещения, на которых смонтированы современные осветительные приборы.