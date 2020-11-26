Житель Владимира украл сгоревшую машину

фото с сайта областного УМВД

В середине ноября в ОМВД России по Камешковскому району обратился житель Владимира. Он рассказал, что у него пропала машина, которая накануне сгорела у деревни Хохлово. На следующий день мужчина приехал на место, однако сгоревший автомобиль не обнаружил, после чего сразу обратился в полицию.

- Полицейские обнаружили похищенное авто в одном из пунктов приема металла в областном центре. После этого они нашли виновного. Им оказался 61-житель Владимира, - рассказали в областном УМВД.

Мужчина, увидев сгоревшую машину, приехал на место на манипуляторе, похитил авто и в этот же день сдал в пункт приема металлолома, получив за нее больше 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".