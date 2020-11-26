Сына бывшего директора «Автоприбора» Петра Мельникова оставили под арестом

В Октябрьский районный суд поступило ходатайство следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Владимирской области о продлении срока содержания под стражей в отношении Петра Мельникова. По версии следствия, он с января 2010 года по январь 2014 года на территории Владимира в составе группы лиц по предварительному сговору изготовил платежные распоряжения и договоры купли-продажи векселей, содержащие заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств. А затем сбыл их через систему «Клиент-Банк» в банковские и иные кредитные организации. Благодаря этому с расчетных счетов ряда юридических лиц ушла в общей сложности значительная сумма - 513 миллионов 378 тысяч 107 рублей. Суд 25 ноября удовлетворил ходатайство следователя. Под стражей обвиняемый пробудет еще один месяц и 26 суток – до 22 января 2021 года, а всего полгода. Напомним, Мельников-младший находился в международном розыске, в июле этого года его экстрадировали из Литвы в Польшу.