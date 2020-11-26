Ковровчанина, работавшего мастером на железной дороге, обвиняют в мошенничестве

Ковровчанин работал мастером участка производства дистанционной мастерской Владимирской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги» с 2014 года, ему подчинялись все рабочие мастерской. В апреле прошлого года он решил похитить деньги, предназначенные для оплаты труда трактористов, работающих по договору. Для этого мастер предложил знакомому оформиться как индивидуальный предприниматель и открыть счет якобы для выполнения работ по боронованию полосы отвода на участке. Последний согласился и все сделал. В середине апреля мастер направил в компанию, с которой у ОАО «РЖД» был заключен договор на оказание автотранспортных услуг для нужд подразделений, с коммерческим предложением о своем знакомом. И в июне с ним заключили договор оказания услуг с использованием специализированной техники. Тогда мастер фиктивно продал знакомому находящиеся в его собственности трактор марки МТЗ-80Л и трактор марки МТЗ-82, а потом отправил трех своих подчиненных бороновать полосы отвода от станции Ковров до станции Петушки Горьковской железной дороги на тракторе. При этом для кадров мастер отмечал, что работники трудятся в мастерской в качестве монтеров пути. В результате за работы, которыми он не занимался, знакомый мастера получил 780 000 рублей, которые позднее мастер перевел на свой счет. Но схему раскрыли и, согласно заключению эксперта, стоимость работы тракториста по этому договору оказалась значительно меньше - 180 848 рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело.