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Жительницу Владимира поймали с наркотиками

Возбуждено уголовное дело: женщине может грозить до 10 лет тюрьмы
Виктория СУХОВА
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Собака Алиса помогла найти наркотики. Фото владимирского ЛО МВД России на транспорте

Собака Алиса помогла найти наркотики. Фото владимирского ЛО МВД России на транспорте

Во Владимире сотрудники транспортной полиции задержали 27-летнюю местную жительницу, когда она забирала из тайника-закладки какой-то сверток. Служебно-розыскная собака по кличке Алиса обозначила наличие запрещенных веществ у девушки.

- В кармане ее верхней одежды полицейские обнаружили пакет, внутри которого находилось вещество в виде порошка и комков желтого цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что содержимое свертка – наркотическое средство «соль», весом более 1,5 грамма, что является крупным размером, - сообщили во владимирском ЛО МВД России на транспорте.

Оказалось, что девушка сама употребляет наркотики и знала места, где их можно найти. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

Криминал