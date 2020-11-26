Жительницу Владимира поймали с наркотиками

Собака Алиса помогла найти наркотики. Фото владимирского ЛО МВД России на транспорте

Во Владимире сотрудники транспортной полиции задержали 27-летнюю местную жительницу, когда она забирала из тайника-закладки какой-то сверток. Служебно-розыскная собака по кличке Алиса обозначила наличие запрещенных веществ у девушки.

- В кармане ее верхней одежды полицейские обнаружили пакет, внутри которого находилось вещество в виде порошка и комков желтого цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что содержимое свертка – наркотическое средство «соль», весом более 1,5 грамма, что является крупным размером, - сообщили во владимирском ЛО МВД России на транспорте.

Оказалось, что девушка сама употребляет наркотики и знала места, где их можно найти. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.