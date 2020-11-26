В нескольких больницах Владимирской области кислородное оборудование хранится с нарушением

фото ОНФ по Владимирской области

Эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области выявили ряд недочетов в ходе мониторинга помещений медучреждений, где хранятся кислородные баллоны для пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции.

Так, в центральной городской больнице Коврова обнаружено разрушенное покрытие разгрузочной площадки – рампы для безопасного перемещения кислородных баллонов.

- В Муромской городской больнице необходимо оборудовать временное помещение для хранения баллонов, так как они находятся под открытым небом и не защищены от непогоды и механических воздействий. В Гороховецкой ЦРБ автомобиль, в котором перевозят кислородные баллоны, не оборудован должным образом, что может привести к необратимым последствиям, – рассказал Владимир Прозор, эксперт областного ОНФ.

В Кольчугинской ЦРБ комиссия пришла к выводу, что необходимо приобрести спецтележку для перевозки кислородных баллонов по территории больницы и отремонтировать эстакаду, на которой установлена рампа.

- В Александровской районной больнице есть ряд замечаний по хранению пустых баллонов. Они должны стоять в специальном месте или в сваренных клетках. Нам обещали, что в ближайшее время устранят этот недостаток. Также в одном из помещений отсутствовала вентиляция. Мы заострили на этом внимание. Осмотр баллонов показал, что все они новые и их количества пациентам вполне хватает, – отметила Наталья Палаткина, член регионального штаба ОНФ.

По итогам осмотра выявленные замечания направлены в департамент здравоохранения и главврачам для оперативного устранения.