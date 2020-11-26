Прокуратура Владимирской области нашла коррупционные моменты в законе "О приватизации госимущества"

Противостояние администрации Владимирской области и Законодательного собрания из-за закона "О приватизации госимущества" вышло на новый уровень. Теперь к нему подключилась областная прокуратура.

По словам вице-губернатора Аркадия Боцан-Харценко, прокуратура нашла в законе "много неопределённостей, создающих почву для нарушений законодательства и коррупционных правонарушений".

"В законе имеются пробелы и коррупциогенные факторы. В частности, в письме областной прокуратуры отмечается, что к компетенции Законодательного Собрания отнесено утверждение прогнозного плана приватизации госимущества, при этом в законе не установлен срок принятия данного решения законодательным органом. Также в законе предусмотрено, что оплата приобретаемого покупателем госимущества области производится единовременно или в рассрочку. При этом условия и основания принятия решения о предоставлении отсрочки рассматриваемой нормой чётко не установлены", - заявил чиновник.

Теперь областная администрация ожидает новых заключений по закону от областной прокуратуры и территориального управления Минюста России. А мы ждем нового ответа от Заксобрания.