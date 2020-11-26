Вертолет санавиации доставил на лечение во Владимир еще одного пациента из Муромского района

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25 ноября медики оперативно доставили по воздуху в региональный сосудистый центр Областной клинической больницы 89-летнюю женщину с острым повторным инфарктом миокарда. Ей была оказана своевременная специализированная помощь.

Напомним, первый вылет авиамедицинской бригады состоялся ровно неделю назад, 18 ноября. Медики экстренно госпитализировали из Мурома пациента с острым нарушением мозгового кровообращения. Время полета составило всего 45 минут.

Теперь вылеты санавиации будут проходить на регулярной основе.

Вертолет среднего класса «Ансат» с медицинским модулем базируется на площадке в окрестностях областного центра. Он оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

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