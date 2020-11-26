Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Вертолет санавиации доставил на лечение во Владимир еще одного пациента из Муромского района

Владимирская авиамедицинская бригада совершила свой второй вылет
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий
фото департамента здравоохранения

фото департамента здравоохранения

25 ноября медики оперативно доставили по воздуху в региональный сосудистый центр Областной клинической больницы 89-летнюю женщину с острым повторным инфарктом миокарда. Ей была оказана своевременная специализированная помощь.

Напомним, первый вылет авиамедицинской бригады состоялся ровно неделю назад, 18 ноября. Медики экстренно госпитализировали из Мурома пациента с острым нарушением мозгового кровообращения. Время полета составило всего 45 минут.

Теперь вылеты санавиации будут проходить на регулярной основе.

Вертолет среднего класса «Ансат» с медицинским модулем базируется на площадке в окрестностях областного центра. Он оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

.