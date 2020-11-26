В Петушинском районе из-за курения в квартире пострадали два человека

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

25 ноября в половине одиннадцатого вечера в поселке Березка Петушинского района произошел пожар в одной из квартир. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место.

- Из-за курения в квартире загорелось постельное белье и другие вещи.Пожар был ликвидирован на площади 4 квадратных метра. В результате пожара пострадали 2 человека. 62-летний мужчина и еще один человек, личность которого устанавливается, - сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 11 человек личного состава.