На муромлянина, который незаконно получил пособие по безработице, завели уголовное дело

В Муроме мужчина с февраля 2020 года по июль работал продавцом. При этом он, скрыв свое трудоустройство, через портал trudvsem.ru встал на регистрационный учет в качестве безработного в Центре занятости населения города Мурома.

Сотрудники прокуратуры Владимирской области выявили, что местный житель незаконно получил 4,5 тысячи рублей в качестве пособия по безработице. Материалы проверки были направлены в полицию. Из-за 4,5 тысяч рублей правоохранители возбудили уголовное дело за мошенничество при получении выплат. Расследование уголовное дела находится на контроле городской прокуратуры.