В Петушках осужден нотариус, незаконно удостоверивший подписи клиента

Как установил суд, нотариус, занимающийся частной практикой в Петушинском районе, умышленно незаконно нотариально удостоверил подлинность подписи руководителя общества не по форме, установленной в отношении подписи представителя юридического лица и содержащей сведения о полномочиях лица, а как физического лица. При этом нотариус не проверил полномочия лица, как руководителя общества на подписание заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, но знал о конфликте, существовавшем у участников общества. Позднее благодаря этой заверенной подписи налоговая инспекция зарегистрировала изменения, и клиент получил право действовать от имени общества без доверенности, став его директором. Но в действительности его директором не выбирали. Через несколько дней он снова обратился к нотариусу с просьбой нотариально заверить подлинность его подписи в заявлении об изменении в уставном капитале общества размера долей его участников. Нотариус это сделал, а в результате доля у других участников общества уменьшилась, а клиента – увеличилась. Петушинский районный суд признал его виновным по статье «Использование частным нотариусом своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и другого лица, причинивших существенный вред правам и законным интересам граждан» и оштрафовал на сто тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.