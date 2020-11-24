В отношении генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» Александра Королева возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ по Владимирской области и региональное УФСБ одновременно сообщили о возбуждении дела в отношении 42-летнего генерального директора ООО "Владимиртеплогаз" Александра Королева.

По версии следствия, в сентябре 2020 года Королев незаконно подписал приказы о выплате себе полугодового вознаграждения по итогам работы за 2019 год в размере более 1,5 миллионов рублей, а также заместителю главного директора и главному бухгалтеру ООО «Владимиртеплогаз» в общей сумме – более 1,4 миллионов рублей. Силовики считают, что ООО «Владимиртеплогаз» причинен материальный ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.

В настоящее время Александру Королеву предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сразу после сообщений от ФСБ и Следкома свою позицию по делу изложила пресс-служба "Владимиртеплогаза". Публикуем ее без изменений:

"Содержательная часть пресс-релиза Следственного комитета начинается со слов "По версии...". Пока можно говорить исключительно об этом. Отдельно стоит отметить, что речь не о "внеплановой премии". А.Королев (и другие упомянутые сотрудники) был премирован Обществом на основе выполнения годовых ключевых показателей эффективности. Один из которых, к примеру - увеличение дохода компании. Мы можем предполагать, что речь идёт об оформлении данного вознаграждения, а не о факте премирования сотрудника за выполнение показателей."